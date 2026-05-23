«Утратило всякие человеческие чувства»: Додик объяснил теракт ВСУ в ЛНР Додик: Киев совершил удар по колледжу в ЛНР от безысходности

Теракт ВСУ в Старобельске — тяжкое военное преступление, которое Киев совершил от безысходности, заявил в соцсети Х председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Он назвал причастных к этому преступлению «нелюдями», у которых отсутствуют какие-либо сдерживающие факторы.

Удар по студенческому общежитию — это тяжкое военное преступление и доказательство того, что украинское руководство в своем бессилии утратило всякие человеческие чувства, — написал политик.

По словам Додика, за все годы спецоперации на Украине российские войска ни разу не бомбили студенческие общежития. Политик осудил нецивилизованное поведение украинского правительства и выразил надежду, что те, кто отдал такой приказ, будут привлечены к ответственности и заслуженно наказаны.

До этого стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 18. Как передает МЧС России, тела еще четверых человек извлечены из-под завалов колледжа.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.