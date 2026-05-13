Немецкие власти предпринимают попытки «напасть на истину», в том числе путем оказания помощи сторонникам нацистской идеологии на Украине, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Политик связал подобный курс с экономическим усилением Германии и стремлением ее руководства сформировать новый исторический контекст для будущих поколений, избавившись от груза прошлого.

Германия укрепилась экономически, и, возможно, они просто устали жить в своей негативной истории, поэтому они создают этот новый контекст для своих будущих поколений. И в этом процессе мы ожидаем еще более жесткие нападки на истину. Поэтому наша обязанность, наш долг — делать все, чтобы истина все еще была на сцене, — сказал он.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на памятном мероприятии в Варшаве проигнорировал решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. В своем выступлении чиновник также подверг резкой критике социалистическую систему, которая утвердилась в ряде европейских государств после окончания Второй мировой войны.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что значительное число европейских государств воевало в период Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. По мнению парламентария, в настоящее время эти страны стремятся стереть из памяти собственный позор, по причине чего отказываются праздновать День Победы совместно с Россией.