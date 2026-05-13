День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:27

Додик разоблачил опасные планы Берлина по переписыванию истории

Додик заявил о попытках властей Германии исказить историческую истину

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкие власти предпринимают попытки «напасть на истину», в том числе путем оказания помощи сторонникам нацистской идеологии на Украине, заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Политик связал подобный курс с экономическим усилением Германии и стремлением ее руководства сформировать новый исторический контекст для будущих поколений, избавившись от груза прошлого.

Германия укрепилась экономически, и, возможно, они просто устали жить в своей негативной истории, поэтому они создают этот новый контекст для своих будущих поколений. И в этом процессе мы ожидаем еще более жесткие нападки на истину. Поэтому наша обязанность, наш долг — делать все, чтобы истина все еще была на сцене, — сказал он.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на памятном мероприятии в Варшаве проигнорировал решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. В своем выступлении чиновник также подверг резкой критике социалистическую систему, которая утвердилась в ряде европейских государств после окончания Второй мировой войны.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что значительное число европейских государств воевало в период Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. По мнению парламентария, в настоящее время эти страны стремятся стереть из памяти собственный позор, по причине чего отказываются праздновать День Победы совместно с Россией.

Европа
Республика Сербская
Германия
Украина
Милорад Додик
История
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы
Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном
Знакомые убитой в Финляндии россиянки отреагировали на трагедию
Молдавия оказалась в щекотливой ситуации из-за разрыва между США и ЕС
Четырехлетний ребенок сорвался с 15-го этажа
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.