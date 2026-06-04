Психолог ответила, как отношения между поколениями влияют на рождение детей Психолог Панфилова: не все молодые семьи могут рассчитывать на помощь бабушек

Не все молодые семьи могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек в случае рождения детей, что может влиять на их желание рожать, считает семейный психолог Наталья Панфилова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что многое зависит от материальных возможностей.

Возникает вопрос: либо семья в расширенном смысле, то есть родственники, поддерживает финансово или помогает сидеть с детьми, либо молодая семья должна справляться со всем самостоятельно. Речь идет о том, что порой бабушки говорят: «Я с твоим ребенком сидеть не буду. У меня свои хобби, увлечения». А родители отмечают: «Мы помочь не можем, работаем. Поэтому доучивайся, чтобы у тебя была своя финансовая подушка. Мы готовы помогать, но не делить с тобой полностью заботы», — пояснила психолог.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь посоветовала родителям планировать день ребенка на летних каникулах, чтобы избежать эмоционального истощения. По ее словам, главная ошибка взрослых в это время — оставлять все на самотек.