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04 июня 2026 в 17:28

Психолог ответила, как отношения между поколениями влияют на рождение детей

Психолог Панфилова: не все молодые семьи могут рассчитывать на помощь бабушек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не все молодые семьи могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек в случае рождения детей, что может влиять на их желание рожать, считает семейный психолог Наталья Панфилова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что многое зависит от материальных возможностей.

Возникает вопрос: либо семья в расширенном смысле, то есть родственники, поддерживает финансово или помогает сидеть с детьми, либо молодая семья должна справляться со всем самостоятельно. Речь идет о том, что порой бабушки говорят: «Я с твоим ребенком сидеть не буду. У меня свои хобби, увлечения». А родители отмечают: «Мы помочь не можем, работаем. Поэтому доучивайся, чтобы у тебя была своя финансовая подушка. Мы готовы помогать, но не делить с тобой полностью заботы», — пояснила психолог.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь посоветовала родителям планировать день ребенка на летних каникулах, чтобы избежать эмоционального истощения. По ее словам, главная ошибка взрослых в это время — оставлять все на самотек.

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