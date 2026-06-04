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04 июня 2026 в 07:00

Психолог объяснила, как родителям не выгореть на летних каникулах с детьми

Психолог Рейнталь посоветовала заранее планировать день ребенка на каникулах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родителям, чтобы избежать эмоционального истощения, необходимо заранее планировать день ребенка на летних каникулах, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, главная ошибка взрослых в этот период — пускать жизнь семьи на самотек.

Как родителям не выгореть на летних каникулах с детьми? Первая рекомендация самая простая — это режим. Больше всего устают не от занятости, а от хаоса. Девять месяцев ребенок жил в понятной системе: ходил в школу, на кружки, у него было расписание. Летом возникает мнимая свобода, но у ребенка еще нет сформированного навыка планирования времени. Это часто превращается в скуку, раздражение и капризы. Мягкий, летний, но все-таки режим создает предсказуемость и снижает напряжение, — пояснила Рейнталь.

Психолог добавила, что вторая ловушка для родителей — это искушение заполнить каждую минуту ребенка активностями. Она отметила, что в погоне за впечатлениями выматываются и взрослые, и дети. По ее словам, вместо этого важно оставлять ребенку временные промежутки, где он может сам решить, чем заняться.

Как еще не выгореть на каникулах с детьми? Не доводите до перегруза активностями. Родителям кажется, что теперь можно наверстать все: музеи, поездки, впечатления. В итоге все устают. Активности, конечно, нужны, но важно оставлять ребенку промежутки, где он сам решает, чем заняться. Это тренирует навыки самостоятельности. Еще один важный момент — баланс контроля и свободы. Дети дома, родители на работе, тревога растет, и появляется желание постоянно контролировать: звонки, проверки, вопросы. Это быстро начинает раздражать. Эффективнее заранее обсудить правила: куда можно ходить, когда нужно быть на связи, во сколько возвращаться домой, — заключила Рейнталь.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что родителям нужно тщательнее следить за рационом питания и режимом сна ребенка в период летних каникул. По ее словам, взрослым важно не сильно ограничивать детей, при этом регулярно объяснять им последствия употребления вредной пищи или малоподвижного образа жизни.

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