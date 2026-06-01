Родителям рассказали, как сохранить здоровье ребенка во время летних каникул

Родителям нужно тщательнее следить за рационом питания и режимом сна ребенка в период летних каникул, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, взрослым важно не сильно ограничивать детей, при этом регулярно объяснять им последствия употребления вредной пищи или малоподвижного образа жизни. Ребенка, склонного к пассивному отдыху, можно заинтересовать спортом, если он будет в формате игры.

Задача родителя не в том, чтобы отнять у подростка лето, а сделать так, чтобы через 10 лет он не вспоминал это лето как точку невозврата. Не стоит запрещать ему что-то, ведь запретный плод сладок. Вместо этого — [нужно] объяснять и [предлагать альтернативы], — посоветовала Кардиакос.

Она порекомендовала находить с детьми здоровый компромисс. Например, предложить ребенку съесть белок — кусок мяса или творога перед употреблением чипсов и других снеков. Психолог добавила, что родители должны донести до ребенка простую мысль о важности уважения к собственному организму.

Ранее травматолог-ортопед Александр Ефинов заявил, что родителям нельзя оставлять окна открытыми даже при установленных москитных сетках при наличии в квартире маленьких детей — те могут упасть прямо вместе с ними. Он также призвал взрослых держать ребенка подальше от горячей плиты, утюга, открытого огня и петард.