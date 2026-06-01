Диетолог ответила, когда нужно менять рацион Диетолог Никифорова: рацион нужно пересмотреть при ощущении тяжести после еды

При ощущении тяжести после еды стоит пересмотреть рацион, предупредила врач-диетолог Христина Никифорова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что также стойкая изжога даже после привычных продуктов, отеки по вечерам, запоры или расстройства пищеварения являются поводами для изменения режима питания. По ее словам, в жаркий сезон на это стоит обратить особое внимание.

Если после плотного обеда вы чувствуете не сытость, а желание прилечь и не двигаться, а пульс при этом учащается, то рацион в жару стоит пересмотреть, — подчеркнула Никифорова.

Ранее диетолог Ольга Валикова предупредила, что людям с аллергией на косточковые культуры категорически нельзя употреблять персики. Осторожнее с продуктом нужно быть и тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Она также посоветовала ограничить употребление персиков пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.