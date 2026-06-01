Нутрициолог развеяла популярный миф о молоке

Молочные и кисломолочные продукты должны быть в рационе не только детей, но и взрослых, заявила нутрициолог Софья Перикова. В беседе со «Здоровьем Mail» специалист подчеркнула, что мнение о вреде молока для взрослых является популярным мифом.

Как отметила специалист, при этом важно учитывать личные особенности организма. Так, например, при аллергии на белок коровьего молока стоит найти альтернативу. Кроме того, при непереносимости, когда в животе появляются неприятные симптомы, стоит обратить внимание на кисломолочные продукты. В них лактоза уже съедена молочнокислыми бактериями.

