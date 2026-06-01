01 июня 2026 в 16:20

Раздающий мороженое в ГУМе Ярмольник попал на видео

Леонид Ярмольник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский актер и продюсер Леонид Ярмольник попал на видео, раздавая мороженое в ГУМе в честь дня этого лакомства, выпавшего на 1 июня. В текущем году мероприятие проводится совместно с Благотворительным фондом «Галчонок», учредителем которого является актриса Юлия Пересильд, передает корреспондент NEWS.ru.

На кадрах видно, как вокруг прилавка, за которым работает артист, собралось много покупателей. Все они просили десерт с разными вкусами, а сам Ярмольник поторапливал коллег и призывал их не отвлекаться на фоне наплыва клиентов.

Ранее Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе рассказал, что больше всего любит шоколадный пломбир. Он уточнил, что не придерживается какой-либо диеты, поэтому не ограничивает себя в сладком. Лакомство, которое продают в ходе мероприятия, стоит 100 рублей. Вырученные средства пойдут на нужды фонда «Галчонок».

Также Ярмольник рассказал, что многому учится у внуков. По словам артиста, теперь он смотрит на мир другими глазами — и теперь их не два, а шесть. Он подчеркнул, что внуки намного любопытнее и любознательнее его самого.

Андрей Гайнутдинов
Оксана Прачёва
