Этот десерт я готовлю тайком от жены, чтобы не просила каждую неделю

Этот десерт я готовлю тайком от жены, чтобы не просила каждую неделю

Клубника и шоколад — классика, но я добавил хитрость: крахмал делает массу плотной и бархатистой. Никаких кристаллов, только нежность.

Ингредиенты

Клубника — 300 г, сахар — 100 г, кукурузный крахмал — 2 ст. л., сливки 10% — 200 мл, шоколад темный — 100 г, шоколад молочный — 50 г, сахар — 2 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л., вода — 50 мл, сливки жирные 33% — 400 мл.

Как готовлю

Сначала я пробиваю клубнику в пюре, добавляю сахар и крахмал, грею на огне, постоянно мешая венчиком. Как только масса загустела и пошли пузыри — снимаю, накрываю пленкой в контакт и в холодильник на 4 часа.

Тем временем делаю шоколадную основу: растапливаю оба вида шоколада в сливках 10% с сахаром, почти до кипения. Крахмал развожу холодной водой и тонкой струйкой вливаю в горячий шоколад, мешая без остановки. Снова загустело — в холодильник на 4 часа.

Потом взбиваю жирные сливки отдельно до мягких пиков, делю пополам, смешиваю с каждой охлажденной основой миксером на низкой скорости. В контейнер слоями: сначала шоколадную массу, сверху клубничную. В морозилку на 12 часов — и готово. Достаю за 15 минут до подачи, ложку макаю в горячую воду, чтобы шарики были идеальными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое приятное открытие — мороженое не превратилось в ледышку, как мои прошлые эксперименты. Кусочки клубники остались сочными, а шоколадная нотка не перебила ягодную свежесть.