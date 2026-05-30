Европу призвали прислушаться к словам Медведева о конце «спокойного сна»

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X призвал страны НАТО прислушаться к заявлениям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что для европейцев заканчивается «спокойный сон». По его мнению, Западу пора отнестись к этим словам и фактам со всей серьезностью.

Вчера бывший президент России Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец. Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова, — написал Туск.

Ранее Медведев назвал европейские страны прямыми участниками украинского конфликта. Он напомнил, что они поставляют Киеву оружие и разведывательные данные.

На фоне инцидента с БПЛА в Румынии Медведев обратился к лидерам стран ЕС через созданный ИИ ролик с советом «завалить хлебало». В видео он стоит за трибуной и обращается к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.