Новые «синхронизированные» санкции Зеленского коснулись сразу шести стран Зеленский ввел санкции против 16 россиян и 31 компании из шести стран

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 16 россиян и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, следует из указа на сайте главы государства. Под ограничения попали предприятия ВПК, производители средств радиоэлектронной борьбы, а также компании, связанные с добычей нефти, газа и золота.

Президент Украины подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно синхронизации санкций с решениями Евросоюза. В рамках европейского пакета рестрикции распространяются на 120 физических и юрлиц.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк связал введение Зеленским санкций в отношении бывшего главы его офиса Андрея Богдана с тем, что тот якобы передал третьим лицам информацию о бизнесмене Тимуре Миндиче. Последний также находится под санкциями.