Россиянка получила страшную травму из-за атаки ВСУ

В Курскую облбольницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе. У 62-летней женщины минно-взрывная травма, термический ожог в области левой стопы. Желаю скорейшего выздоровления — наши медики сделают для этого все, что понадобится, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.