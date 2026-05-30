30 мая 2026 в 14:16

Россиянка получила страшную травму из-за атаки ВСУ

Женщина получила минно-взрывную травму из-за атаки ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Льговском районе Курской области женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки беспилотника, сообщил на канале в МАКСе губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу.

В Курскую облбольницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе. У 62-летней женщины минно-взрывная травма, термический ожог в области левой стопы. Желаю скорейшего выздоровления — наши медики сделают для этого все, что понадобится, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

