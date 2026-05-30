«Старье и ширпотреб»: Лерчек начала продавать фанатам свои вещи Поклонники ушли разочарованными с распродажи вещей Лерчек

Выставленные на распродажу, устроенную блогершей Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), личные вещи выглядят потрепанными и старыми, заявила корреспонденту NEWS.ru одна из посетительниц. Мероприятие она сравнила с «хайпом» и выразила разочарование его организацией.

По мне, все вещи сильно потрепаны, то ли неудачная химчистка, то ли просто старье, прям ширпотреб, честное слово. На многих вещах следы от белой краски. Скорее хайп, очень разочарована, — сказала она.

Женщина напоминает: организаторы обещали, что минимальные цены на товары тут будут начинаться от 500 рублей, однако за эти деньги продавались только детские шапки. На деле же брендовые вещи стоили значительно дороже: за небольшую сумку Louis Vuitton просили 80 тыс. рублей, а костюм от Prada оценили в 30 тыс. рублей.

Ранее Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин продали недостроенный дом стоимостью почти 1 млрд рублей. Журналисты отметили, что недвижимость нашла нового владельца после того, как инфлюенсер погасила долг в 175 млн рублей перед ФНС.