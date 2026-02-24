Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 05:59

США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского

Монеты с изображением Зеленского выставили на финальную распродажу в Вашингтоне

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
В Вашингтоне стартовала масштабная распродажа памятных монет с изображением президента Украины Владимира Зеленского и других символов украино-американского единства. Как выяснило РИА Новости, изучив каталоги официальной сувенирной продукции с патентом правительства США, цены на некоторые лоты снижены до 92%.

В магазине сувенирной продукции с патентом от правительства США стартовала масштабная распродажа серии, посвященной Украине: от знаковых визитов американских политиков в Киев до ключевых моментов боевых действий, — сообщается в публикации.

Рождественская серия монет о единстве Украины и США подешевела с $50 (3,8 тыс. рублей) до $5,95 (458 рублей) — скидка 88%. Монеты «Украинское контрнаступление» упали в цене с $175 (13,4 тыс. рублей) до $24,95 (1,9 тыс. рублей) — скидка 86%.

Такую же скидку получили монеты, посвященные визиту Нэнси Пелоси в Киев. Самую большую скидку — 92% — получила серия о поездке экс-президента США Джо Байдена в Киев на поезде: теперь она стоит $9,99 (766 рублей) вместо $125 (9,5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ выпустил серебряную монету номиналом два рубля в честь 200-летия со дня рождения писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Пресс-служба регулятора проинформировала, что она поступила в обращение 20 января.

монеты
распродажи
Владимир Зеленский
США
