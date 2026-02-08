Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве в ходе реставрации здания найден огромный клад

Любимова: в Москве при реставрации старого здания найдены монеты XVI–XVII веков

В ходе реставрации в знаменитых палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. Археологи нашли керамический сосуд, наполненный серебряными чеканными монетами предварительно конца XVI — начала XVII века.

Находка была сделана специалистами в историческом здании, где сейчас расположен Институт наследия имени Лихачева. По предварительным оценкам, в сосуде могло храниться до 20 тысяч монет.

В ходе реставрации <…> в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами, — написала Любимова.

Научная ценность находки станет известна после экспертизы. Изучение клада сможет пролить новый свет на эпоху Смутного времени.

Ранее стало известно, что в лесу возле польского города Бохня группа кладоискателей обнаружила крупный средневековый клад. С помощью металлоискателей энтузиасты нашли керамический горшок, содержавший 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 полугрошей и четыре золотых дуката времен правления Сигизмунда Люксембургского.

