28 февраля 2026 в 14:40

Ученые опубликовали новые снимки загадочного «инопланетного корабля»

ESA опубликовало новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанные аппаратом Juice почти в момент его прохождения через перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты, пишет Daily Express. По их словам, снимок был получен в ноябре 2025 года, спустя всего неделю после максимального сближения кометы с Солнцем, когда Juice находился на расстоянии примерно 66 млн километров от нее .

Ученые опубликовали новое изображение загадочной кометы, которая путешествовала по нашей Солнечной системе. <…> Поразительный снимок был сделан специальной камерой на борту космического корабля ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), — говорится в материале.

Как пояснили ученые, крошечное ядро кометы остается невидимым, но его окружает яркий газовый ореол — кома. От объекта тянется длинный хвост, а на снимках заметны намеки на лучи, джеты, потоки и нити. Несмотря на свое межзвездное происхождение, 3I/ATLAS ведет себя как обычная комета.

Объект 3I/ATLAS, вторгшийся в Солнечную систему несколько месяцев назад, 19 декабря прошел на расстоянии 270 млн км от Земли. Хотя большинство ученых классифицирует его как межзвездную комету, гарвардский астрофизик Ави Леб не исключает его искусственного происхождения.

Европа
космос
снимки
кометы
