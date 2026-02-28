Еврокомиссия выразила озабоченность ситуацией в Иране Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство в связи с обострением в Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Ирана. В сообщении в соцсети Х она подчеркнула, что официальный Брюссель внимательно следит за происходящим и находится в постоянном взаимодействии с региональными игроками.

Развитие событий в Иране вызывают огромную озабоченность. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе, — написала политик.

Перед этим с резкой критикой действий Израиля и США выступили МИД России. В официальном заявлении ведомства было подчеркнуто, что атака была совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения. Москва расценила действия Тель-Авива и Вашингтона как «военную авантюру» и призвала к немедленному прекращению атак.

Представитель МИД МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, призвал к проведению внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Его целью является осуждение агрессивных действий США и Израиля.