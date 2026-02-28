«Пучина неконтролируемой эскалации»: МИД РФ о «военной авантюре» в Иране МИД России резко осудил удары Израиля и США по ядерным объектам Ирана

МИД РФ выступил с резким осуждением ударов США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии и «военной авантюрой», направленной против суверенного государства. В официальном заявлении ведомства было подчеркнуто, что атака была совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения.

США и Израиль погружают Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, — добавили в министерстве.

Российские дипломаты потребовали немедленно вернуть ситуацию в русло политического урегулирования, предупредив о риске гуманитарной и даже радиологической катастрофы в регионе. Москва возложила всю ответственность за последствия «рукотворной спирали насилия» на Вашингтон и Тель-Авив, обвинив их в попытке уничтожить руководство Ирана. Особое внимание МИД уделил подрыву глобального режима нераспространения из-за ударов по ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал к проведению внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Его целью является осуждение агрессивных действий США и Израиля.