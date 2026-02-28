Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:18

Иран заявил о первой масштабной «наступательной операции» против Израиля

Армия Ирана Армия Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Армия Ирана объявила о проведении первой масштабной «наступательной операции» против Израиля, передает агентство ISNA. В заявлении говорится, что по израильской территории были нанесены удары десятками беспилотных летательных аппаратов.

Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима, — говорится в сообщении.

Действия Ирана стали ответом на новые превентивные удары Израиля по объектам в Тегеране. Также была атакована резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Операция получила кодовое название «Щит Иуды».

МИД РФ выступил с резким осуждением ударов США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии и «военной авантюрой», направленной против суверенного государства. В ведомстве подчеркнули, что атака была совершена под прикрытием переговорного процесса.

Иран
Израиль
Ближний Восток
беспилотники
