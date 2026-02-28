Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:22

Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем

Сенатор Василенко: Россия будет оказывать Ирану гуманитарную помощь

Дмитрий Василенко Дмитрий Василенко Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская Федерация не имеет право оказывать военную помощь Ирану в конфликте с США и Израилем, но будет осуществлять гуманитарную поддержку, заявил ИС «Вести» первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко. Он напомнил, что договор России и Ирана предусматривает совместную деятельность, но не военную помощь.

Мы не имеем права вмешиваться <...> военной мощью <...>. Но поддерживать Иран во время удара: гуманитарная помощь, другие виды помощи, — мы, естественно, будем, — подчеркнул сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, но все инициативы были проигнорированы. Между тем Иран попытался восстановить свою ядерную программу и продвинулся в создании баллистических ракет большой дальности, которые угрожают европейским союзникам США и американскому контингенту.

Иран
Израиль
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нехороший звоночек»: Подоляка об освобождении Горького
Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке
«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.