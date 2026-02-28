Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем

Российская Федерация не имеет право оказывать военную помощь Ирану в конфликте с США и Израилем, но будет осуществлять гуманитарную поддержку, заявил ИС «Вести» первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко. Он напомнил, что договор России и Ирана предусматривает совместную деятельность, но не военную помощь.

Мы не имеем права вмешиваться <...> военной мощью <...>. Но поддерживать Иран во время удара: гуманитарная помощь, другие виды помощи, — мы, естественно, будем, — подчеркнул сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, но все инициативы были проигнорированы. Между тем Иран попытался восстановить свою ядерную программу и продвинулся в создании баллистических ракет большой дальности, которые угрожают европейским союзникам США и американскому контингенту.