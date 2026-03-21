Сноубордист Филипп Мохамад Монзер Шеббо во время чествования российских спортсменов в ГУМе

Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца» Российских сноубордистов Фадеева и Шеббо внесли в базу «Миротворца»

Данные еще двух российских паралимпийцев Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера включены в базу сайта «Миротворец». Информация о сноубордистах появилась в базе в ночь на 21 марта.

Им приписывают действия, направленные якобы против суверенитета и территориальной целостности Украины. Также накануне на ресурсе появились данные пяти других российских спортсменов, которые участвовали в зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Соревнования проходили с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские спортсмены выступали под национальными флагом и гимном. Сборная России, в составе которой было шесть участников, заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что внесение российских паралимпийцев в базу украинского сайта «Миротворец» может быть связано с завистью. Такие действия свидетельствуют о стремлении Киева использовать спорт для решения политических задач, уверен член СФ.

До этого на сайт внесли данные 20 российских общественных деятелей. В список попали руководители региональных отделений фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам спецоперации.