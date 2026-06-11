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11 июня 2026 в 15:22

Раскрыта судьба четырех пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево

Четверо пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево остаются в больницах ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Четверо пострадавших после атаки ВСУ на автобус в Енакиево все еще находятся в медучреждениях ДНР на лечении, передает пресс-служба Минздрава республики. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, врачи дают положительные прогнозы.

На данный момент четыре пациента продолжают лечение, состояние с положительной динамикой, — сказано в сообщении.

До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов заявил, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. По его словам, девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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