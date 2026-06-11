Раскрыта судьба одной из пострадавшей в Старобельске студентки

Раскрыта судьба одной из пострадавшей в Старобельске студентки Пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова

Пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова, передает медучреждение. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести, стабильна.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заверил, что работы по восстановлению колледжа в Старобельске, разрушенного в результате теракта Вооруженных сил Украины, будут завершены. По его словам, вопрос реконструкции этого объекта уже активно прорабатывается.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.