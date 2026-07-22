Россиянка попала в реанимацию в Сингапуре из-за микротрещины на коже SHOT: микротрещина привела к поражению сердца и мозга россиянки в Сингапуре

Студентка из Приморья попала в реанимацию в Сингапуре из-за тяжелой стафилококковой инфекции, передает Telegram-канал SHOT. Девушка завершила обучение и готовилась к возвращению домой, когда у нее резко поднялась температура и появились симптомы сильного недомогания. Врачи местной клиники диагностировали у нее инфекционный эндокардит — опаснейшее воспаление клапанов сердца, вызванное золотистым стафилококком.

Выяснилось, что опасная бактерия проникла в кровоток через микротрещину на коже, образовавшуюся из-за легкой экземы. Инфекция быстро спровоцировала развитие абсцесса сердца и вызвала множественные микроинфаркты головного мозга. В ходе интенсивной терапии у пациентки неоднократно останавливалось сердце, однако врачам удалось вернуть ее к жизни.

В настоящее время пострадавшая находится в сознании, но ей требуется экстренная сложная операция на открытом сердце. Стоимость хирургического вмешательства составляет около 10 млн рублей, поэтому родственники девушки уже начали сбор средств. Золотистый стафилококк обитает на коже многих людей, но при попадании в кровь способен вызывать смертельно опасные поражения органов.

Ранее москвич попал в больницу и потерял память после того, как купил и съел острые ребрышки у уличного торговца в Таиланде. Сразу после трапезы мужчине стало плохо: у него начались диарея, тошнота и судороги. Попытки самолечения кончились госпитализацией.