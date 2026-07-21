Москвич потерял память и чуть не умер от уличной еды в Таиланде

Москвич потерял память и чуть не умер от уличной еды в Таиланде Москвич попал в больницу после употребления уличной еды в Таиланде

Москвич попал в больницу и потерял память после того, как купил и съел острые ребрышки у уличного торговца на знаменитой улице Walking Street в Таиланде, сообщает Telegram-канал Mash. Москвич Дмитрий и его супруга приехали отдыхать и купили порцию острых ребер на гриле. Сразу после трапезы мужчине стало плохо: у него начались диарея, тошнота и судороги. Несколько дней он пытался самостоятельно лечиться привезенными из дома медикаментами, однако его состояние лишь ухудшалось.

В итоге супруги обратились за помощью в реанимацию Thai International Hospital, куда им удалось пробиться с большим трудом, несмотря на наличие премиальной страховки. Уже в самом госпитале у москвича произошла остановка сердца, и тайским медикам потребовался целый час, чтобы вернуть его к жизни. После длительного пребывания на аппарате ИВЛ пациент пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.

Врачи констатировали, что речь у мужчины сохранилась, однако краткосрочная память оказалась полностью утрачена, из-за чего он ментально находится на уровне ребенка. Обследование МРТ не выявило органических поражений головного мозга, туристу потребуется длительный курс реабилитации. По информации источника, сейчас страховая компания согласовывает его эвакуацию в Москву спецбортом в сопровождении врача.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. В Telegram-канале, где ведется сбор средств на лечение женщины, сообщили, что медики пришли к такому выводу после проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ).