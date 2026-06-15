Стала известна судьба россиянки, выпившей «смертельное зелье» на Бали

Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом, сообщили в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение. Медики пришли к такому выводу после проведения ЭЭГ. Близкие туристки настаивали на санитарной эвакуации в Россию.

Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз — смерть мозга, — говорится в сообщении.

По словам знакомого женщины, она прилетела на индонезийский остров 31 мая. Уже на следующий день после употребления местного вина ее состояние резко ухудшилось. Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. Близкие рассказали, что медики предположили тяжелое отравление метанолом.

Семья женщины решила провести дополнительные обследования. Родные намерены добиваться новых медицинских исследований и продолжать борьбу за ее жизнь. Организаторы сбора сообщили, что задолженность перед клиникой продолжает расти. На лечение пациентки уже собрано около 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за три дня нахождения в клинике сумма долга достигла 2 млн рублей. Известно, что россиянка прилетела на Бали из Сочи с молодым человеком. После употребления местного вина ее состояние ухудшилось: появилась тошнота и судороги. В больнице в ее крови обнаружили высокую кислотность.