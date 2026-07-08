Российские туристы смогут платить картами «Мир» на популярном курорте

Карты «Мир» могут заработать на Бали уже этим летом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, внедрение российской платежной системы уже началось в туристических регионах Индонезии — на Бали, Ломбоке и Яве. Разработкой терминалов и сервисов для проведения операций занимается индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia.

Уточняется, что для российских туристов также планируют создать мобильное приложение, позволяющее оплачивать покупки по QR-кодам. Для использования сервиса потребуется местная SIM-карта. Ежемесячный лимит на такие платежи может составить 170 тыс. рублей без комиссии.

Ранее посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что российские граждане, проживающие на Кубе, смогут оформлять банковские карты платежной системы «Мир» для получения пенсионных выплат. По его словам, соответствующий проект сейчас находится на стадии проработки.

Между тем частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рассказал NEWS.ru, что карты платежной системы «Мир» в Турции работают нестабильно. По его словам, карты обслуживаются только в ограниченном числе банкоматов, поэтому использовать их в стране может быть затруднительно.