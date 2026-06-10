На Кубе появятся карты «Мир» для граждан России Посол Коронелли: россияне на Кубе смогут оформлять карты «Мир»

Российские граждане, проживающие на Кубе, смогут оформлять банковские карты платежной системы «Мир» для получения пенсионных выплат, заявил «Известиям» посол России на Кубе Виктор Коронелли. Соответствующий проект сейчас находится в стадии проработки.

В проработке по линии банка «Новиком» во взаимодействии с нашим посольством находится проект по оформлению проживающим на острове российским гражданам карт системы «Мир» для зачисления на них пенсионных выплат, — рассказал дипломат.

Заявление прозвучало на фоне изменений в работе международных платежных систем на Кубе. Так, с 6 июня страна лишится возможности проводить операции по картам Visa и Mastercard. Причиной стало прекращение сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX после введения новых санкций США.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством законопроект, который устанавливает предельное количество банковских карт для одного гражданина. Инициатива принята во втором и третьем чтениях. Трансляция заседания шла на сайте парламента.