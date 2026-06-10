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10 июня 2026 в 01:06

На Кубе появятся карты «Мир» для граждан России

Посол Коронелли: россияне на Кубе смогут оформлять карты «Мир»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские граждане, проживающие на Кубе, смогут оформлять банковские карты платежной системы «Мир» для получения пенсионных выплат, заявил «Известиям» посол России на Кубе Виктор Коронелли. Соответствующий проект сейчас находится в стадии проработки.

В проработке по линии банка «Новиком» во взаимодействии с нашим посольством находится проект по оформлению проживающим на острове российским гражданам карт системы «Мир» для зачисления на них пенсионных выплат, — рассказал дипломат.

Заявление прозвучало на фоне изменений в работе международных платежных систем на Кубе. Так, с 6 июня страна лишится возможности проводить операции по картам Visa и Mastercard. Причиной стало прекращение сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX после введения новых санкций США.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством законопроект, который устанавливает предельное количество банковских карт для одного гражданина. Инициатива принята во втором и третьем чтениях. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

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