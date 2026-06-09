Госдума установила предельное число банковских карт на человека Госдума приняла закон об ограничении до 20 банковских карт на одного человека

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством законопроект, который устанавливает предельное количество банковских карт для одного гражданина. Инициатива принята во втором и третьем чтениях. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

Согласно новому закону, один человек не сможет оформить более 20 банковских карт. На этапе первого чтения также рассматривалось ограничение до пяти карт в рамках одного банка, однако ко второму чтению эта норма была исключена.

При этом Центральный банк России по решению совета директоров получит право в отдельных случаях разрешать гражданам иметь более двадцати карт. Такое исключение будет применяться при наличии веских оснований.

Законопроект также предусматривает создание единой системы учета банковских карт. Банки обязаны будут вносить в эту систему идентификационные номера налогоплательщиков клиентов, информацию о количестве принадлежащих им платежных карт, а также номера этих карт.

Ранее сообщалось, что переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под автоматический контроль налоговых органов. Речь идет о расширении обмена данными между ФНС и Центробанком, которое планируется внедрить с 2027 года.