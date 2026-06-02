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02 июня 2026 в 20:40

Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»

Инвестор Сидоров: в Турции карты «Мир» работают нестабильно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Турции карты платежной системы «Мир» работают нестабильно, рассказал NEWS.ru частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, они обслуживаются лишь в ограниченном числе банкоматов.

В Турции карты «Мир» работают нестабильно и лишь в ограниченном числе банкоматов — преимущественно в государственных банках Ziraat Bankası, VakıfBank и Halkbank, — отметил Сидоров.

Он посоветовал туристам заранее подготовиться к тому, что карты не будут приниматься. По словам Сидорова, более надежная альтернатива «Миру» — система быстрых платежей, которая работает в Анталье, Стамбуле и в 80 других населенных пунктах страны.

Рассчитывать на них как на основной инструмент оплаты не стоит. Большинство торговых терминалов не принимают эти карты, — подчеркнул эксперт.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сказал, что реальные перспективы возвращения на российский рынок зарубежных платежных систем Visa и Mastercard в настоящий момент отсутствуют. По его словам, эти сервисы могут вновь заработать в РФ только после общего снятия западных санкций, но надеяться на это пока не стоит.

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