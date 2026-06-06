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06 июня 2026 в 16:30

Россиянка выпила вино на Бали и оказалась в реанимации

Туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали, сообщил Telegram-канал Mash. Женщина впала в кому, при этом за три дня нахождения в больнице она задолжала 425 млн рупий (почти 2 млн рублей), так как у нее нет страховки.

Как отметил канал, россиянка прилетела на Бали из Сочи с молодым человеком. После того как девушка выпила местное вино, ночью ее состояние здоровья ухудшилось: появилась тошнота и судороги. В больнице в ее крови обнаружили высокую кислотность из-за отравления метанолом. При этом в местной больнице, как пишет источник, наблюдается острая нехватка оборудования и квалифицированного персонала.

Ранее семеро туристов из России отравились бургерами в Париже. Они посетили популярный ресторан Le New York с видом на Эйфелеву башню. Через некоторое время у россиян началась тошнота, заболели животы, а потом началась диарея с судорогами и помутнением сознания. Туристам пришлось вызывать скорую, после осмотра в медучреждении их отправили в отель.

До этого на Пхукете вновь был зафиксирован случай массового отравления российских туристов. Постояльцы отеля MBC Condotel пожаловались на кишечную инфекцию и конъюнктивит — симптомы проявились у 13 человек.

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