Россиянка выпила вино на Бали и оказалась в реанимации Туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали

Туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали, сообщил Telegram-канал Mash. Женщина впала в кому, при этом за три дня нахождения в больнице она задолжала 425 млн рупий (почти 2 млн рублей), так как у нее нет страховки.

Как отметил канал, россиянка прилетела на Бали из Сочи с молодым человеком. После того как девушка выпила местное вино, ночью ее состояние здоровья ухудшилось: появилась тошнота и судороги. В больнице в ее крови обнаружили высокую кислотность из-за отравления метанолом. При этом в местной больнице, как пишет источник, наблюдается острая нехватка оборудования и квалифицированного персонала.

Ранее семеро туристов из России отравились бургерами в Париже. Они посетили популярный ресторан Le New York с видом на Эйфелеву башню. Через некоторое время у россиян началась тошнота, заболели животы, а потом началась диарея с судорогами и помутнением сознания. Туристам пришлось вызывать скорую, после осмотра в медучреждении их отправили в отель.

До этого на Пхукете вновь был зафиксирован случай массового отравления российских туристов. Постояльцы отеля MBC Condotel пожаловались на кишечную инфекцию и конъюнктивит — симптомы проявились у 13 человек.