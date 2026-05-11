11 мая 2026 в 17:04

Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе

Семеро русских туристов отравились бургерами в популярном парижском кафе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семеро туристов из России отравились бургерами в Париже, сообщает Telegram-канал Baza. Они посетили популярный ресторан Le New York с видом на Эйфелеву башню.

Подписчица сообщила каналу, что гуляла с друзьями и решила зайти в популярное кафе. В заведении компания заказала бургеры с блючизом. Сыр показался туристам слишком горьким, но они списали это на особенность блюда. Через некоторое время у россиян началась тошнота, заболели животы, а потом началась диарея с судорогами и помутнением сознания. Туристам пришлось вызывать скорую, после медицинских манипуляций их отправили в отель.

Ранее шесть юных спортсменок отравились в хостеле в подмосковном Тучково. У девочек диагностировали острый гастроэнтерит. По предварительным данным, пострадавшим от 11 до 13 лет. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Все девочки отказались от госпитализации.

В Перми до этого шестерых детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции из-за отравления в детском саду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Европа
Франция
Париж
Россия
