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06 июня 2026 в 18:23

Теннисист Ольховский поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Теннисист Ольховский: Андреева была готова к победе на «Ролан Гаррос»

Андрей Ольховский (слева) Андрей Ольховский (слева) Фото: Владимир Песня /РИА Новости
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Российская теннисистка Мирра Андреева была готова к победе на «Ролан Гаррос», заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, спортсменка показала невероятный результат, не оставив шансов соперницам.

В первую очередь поздравляю Мирру с победой. Фантастический результат, она молодчинка. Показала очень уверенную игру и психологически была готова к победе. Последние три матча выделились просто по качеству игры очень сильно. Она не дала соперницам практически никаких шансов, — заявил он.

Ольховский отметил, что, несмотря на сложное начало игры, Андреева имела очевидное преимущество. По его словам, небольшие заминки в начале финальной игры затмила психологическая подготовка теннисистки.

Где-то были, конечно, сложные геймы. Но в итоге просто явное преимущество. Молодец, поздравляю. Начало финальной игры было сумбурным, а потом просто переломило после счета 6:2. Где-то, может, заминочка была. Но все равно молодец, очень хорошо завершила свою игру. Именно психологически просто переборола всех, — резюмировал он.

6 июня Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Спорт
Теннис
Мирра Андреева
Ролан Гаррос
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