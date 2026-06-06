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06 июня 2026 в 18:27

Медик ВДВ получил орден Мужества за удержание опорного пункта ВСУ

Медик ВДВ Назимов несколько дней удерживал опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Орден Мужества Орден Мужества Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Медик ВДВ, ветеран СВО Виталий Назимов рассказал ТАСС на полях ПМЭФ, что вместе с группой несколько дней удерживал опорный пункт ВСУ у Часова Яра в ДНР. После этого ему вручили орден Мужества.

Я был медиком в разведывательной роте; со мной был сапер и снайпер — нам пришлось присоединиться к штурмовикам, взять этот опорный пункт и потом еще несколько дней удерживать от интенсивных контратак противников, — сказал Назимов.

Ветеран СВО рассказал, что участвовал в штурме на подступах к Часову Яру. Опорный пункт ВСУ при этом представлял собой линию глубоких рвов и окопов.

Ранее ветеран специальной военной операции Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к предоставлению такой помощи.

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