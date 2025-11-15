Военнослужащие бригады «Север-V» Добровольческого корпуса ликвидировали пункт управления ВСУ в районе Часова Яра, сообщила пресс-служба корпуса в комментарии ТАСС. Воздушной разведкой был обнаружен блиндаж с полевым командным пунктом противника, а также замаскированный генератор в разрушенном строении, обеспечивавший энергоснабжение укрытия. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Воздушной разведкой бригады «Север-V» был обнаружен блиндаж, в котором находился полевой пункт управления ВСУ. Неподалеку противник разместил замаскированный генератор в разрушенном здании, от которого запитывалось укрытие, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры украинского военно-промышленного комплекса и пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах. По информации ведомства, для поражения указанных целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, боец с позывным Чукча сообщил о применении тактических хитростей военнослужащими группировки «Восток» при освобождении Даниловки от ВСУ. Для сокращения времени наступления подразделение наладило переправу через водную преграду с помощью надувных плавсредств, что исключило необходимость длительного обходного движения и сберегло физические ресурсы штурмовых групп.