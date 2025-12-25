«Прорывное достижение»: военэксперт о поставках тяжелых дронов на фронт

Новая партия тяжелых дронов для Вооруженных сил России будет отличаться повышенной степенью модернизации, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, первая поставка беспилотников на фронт поможет обнаружить все их слабые стороны.

Поставка тяжелых беспилотников, конечно, решает очень много проблем. То, что Россия подготовила первую партию, отправляет ее на фронт, это вообще прорывное достижение, потому что у нас появляется возможность, во-первых, отрабатывать технологии, совершенствовать их, развивать непосредственно тактику применения этих дронов. Таким образом, поставки первой партии играют важнейшую роль, потому что в ходе боевых действий будут выявлены недостатки. Сейчас, надо отдать должное, сразу вся информация очень быстро идет с фронта на завод. Следующая партия уже будет идти с внесенными изменениями, доработками, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что таким образом российский военно-промышленный комплекс в ближайшее время достигнет уровня производства тяжелых беспилотников. По мнению военного эксперта, они будут не только соответствовать западным стандартам, но и превосходить их.

Ранее генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук заявил об отправке первой партии тяжелых боевых дронов «Бердыш» российским военным для участия в спецоперации. По его словам, беспилотники показали себя надежными и эффективными в ходе испытаний на полигоне.