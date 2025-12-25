Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:35

«Прорывное достижение»: военэксперт о поставках тяжелых дронов на фронт

Военэксперт Кнутов: новая партия тяжелых дронов будет более усовершенствованная

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новая партия тяжелых дронов для Вооруженных сил России будет отличаться повышенной степенью модернизации, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, первая поставка беспилотников на фронт поможет обнаружить все их слабые стороны.

Поставка тяжелых беспилотников, конечно, решает очень много проблем. То, что Россия подготовила первую партию, отправляет ее на фронт, это вообще прорывное достижение, потому что у нас появляется возможность, во-первых, отрабатывать технологии, совершенствовать их, развивать непосредственно тактику применения этих дронов. Таким образом, поставки первой партии играют важнейшую роль, потому что в ходе боевых действий будут выявлены недостатки. Сейчас, надо отдать должное, сразу вся информация очень быстро идет с фронта на завод. Следующая партия уже будет идти с внесенными изменениями, доработками, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что таким образом российский военно-промышленный комплекс в ближайшее время достигнет уровня производства тяжелых беспилотников. По мнению военного эксперта, они будут не только соответствовать западным стандартам, но и превосходить их.

Ранее генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук заявил об отправке первой партии тяжелых боевых дронов «Бердыш» российским военным для участия в спецоперации. По его словам, беспилотники показали себя надежными и эффективными в ходе испытаний на полигоне.

БПЛА
дроны
ВС РФ
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Названа предварительная причина смерти Алентовой
Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.