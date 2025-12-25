Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:01

В РКН высказались о блокировке еще одного популярного сервиса

Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса Twitch в России

Логотип Twitch
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса Twitch в России, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Речь идет о сайте, на котором ведется стриминг видеоигр и киберспортивных состязаний.

В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса, — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России в 2026 году не планируется запрещать использование VPN. По его словам, необходимо объяснять пользователям, какие угрозы и риски несет использование подобных сервисов.

До этого заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

22 декабря российские пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы и Санкт-Петербурга.

