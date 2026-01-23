Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:55

В России начали маркировать детское питание

Роспотребнадзор: в России стартовал эксперимент по маркировке детского питания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России начался эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным федеральной службы, он продлится до конца октября текущего года.

С 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке, — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, участие в эксперименте является добровольным. К нему могут присоединиться производители и продавцы молочной продукции для детей до трех лет и консервированного питания для малышей до года.

Цель эксперимента — совместно с бизнесом отработать все технологические процессы. Это необходимо, чтобы в случае будущего введения обязательной маркировки система работала четко и не создавала излишней нагрузки на рынок.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что сыр и спортивное питание оказались самыми проблемными по нарушениям категориями товаров в 2025 году. По его словам, прежде всего речь идет о сыре в пицце, где в 45% образцов эксперты нашли неуказанные растительные жиры.

