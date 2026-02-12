Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:40

Оборудование для маркировки из России внедрили в Саудовской Аравии

Фото: Пресс-служба Иннопрома
На международной промышленной выставке «Иннопром» в Саудовской Аравии ГК «Каллисто» представили программно-аппаратные комплексы для маркировки и прослеживаемости продукции. Их уже внедрили на нескольких производствах.

Мы пришли на «Иннопром» не с обещаниями, а с реальным кейсом. Наше оборудование уже работает на заводе в Джидде, и мы могли показать посетителям выставки не презентацию возможностей, а результаты внедрения. Это важно для региона, где производители ищут проверенные решения. Успешная реализация проекта открывает нам дорогу для дальнейшего развития на рынке Ближнего Востока, — рассказал Павел Булгаков, генеральный директор ГК «Каллисто».

Такие системы способны работать с кодами любой сложности и любыми форм-факторами продукции. Каждый код проходит встроенную комплексную верификацию и отбраковывает нечитаемую продукцию на этапе производства до того, как продукция попадает на склад или в торговую сеть.

Ранее сообщалось, что в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний — всего за три дня мероприятие посетили более 5 тыс. человек. В рамках проекта участники дискуссии обсудили важность двустороннего взаимодействия России и Саудовской Аравии и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.

иннопром
предприятия
технологии
маркировки
