11 февраля 2026 в 15:46

В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ
В международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний — всего за три дня мероприятие посетили более 5 тыс. человек. В рамках проекта участники дискуссии обсудили важность двустороннего взаимодействия России и Саудовской Аравии и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.

Мы надеемся, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот превысит $4 млрд. Основу товарооборота между странами составляет сырье, материалы, сельское хозяйство. Однако видим перспективное сотрудничество по электротранспорту. Здесь российские производители стабильно наращивают свои компетенции, — рассказал Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Ключевым событием выставки стала главная пленарная сессия «Российско-саудовское сотрудничество: драйверы промышленного и инвестиционного развития». Также в рамках встречи стороны подписали ряд соглашений между организациями из России и Саудовской Аравии, в том числе соглашение о сотрудничестве между инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и Tadaamun Investment L.L.C., соглашение между саудовским промышленно-инвестиционным холдингом Alfaddaghi Holding и рядом ведущих технологических компаний из Москвы.

Ранее сообщалось, что выставка «ИННОПРОМ» в четвертый раз подряд была признана проектом года в номинации «Выставки» по итогам премии EFEA AWARDS 2026. Церемония награждения прошла 22 января в рамках торжественного приема XV Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге.

иннопром
Антон Алиханов
Саудовская Аравия
Россия
