11 февраля 2026 в 13:05

Минпромторг защитил механизм скидок маркетплейсов, но с одним нюансом

Алиханов: скидки на маркетплейсах должны согласовываться с продавцами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минпромторг РФ сохранит возможность предоставления скидок на товары за счет маркетплейсов, но только при условии согласия самих продавцов, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Таким образом министерство предлагает закрепить необходимость прямого одобрения продавцом любых скидочных акций, инициируемых платформами, передает РИА Новости.

Необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что предоставление скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить, но все-таки нужно получать прямое явное согласие владельцев товара на такого рода скидки. Это важно для сохранения разноформатности торговли, — сказал министр.

До этого посол России в Эфиопии Евгений Терехин рассказал, что Эфиопия обеспечила российским маркетплейсам зеленый коридор для построения эффективной работы. По его словам, «Wildberries и Russ» (РВБ) уже адаптирует ассортимент для жителей страны и планирует выход на новый рынок.

Ранее стало известно, что «М.Видео», Restore, «МегаФон» и МТС, обратились в Верховный суд с просьбой разъяснить судебную практику по спорам с потребителями. Поводом стала целенаправленная порча техники для выплаты компенсаций.

