Минпромторг защитил механизм скидок маркетплейсов, но с одним нюансом

Минпромторг РФ сохранит возможность предоставления скидок на товары за счет маркетплейсов, но только при условии согласия самих продавцов, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Таким образом министерство предлагает закрепить необходимость прямого одобрения продавцом любых скидочных акций, инициируемых платформами, передает РИА Новости.

Необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что предоставление скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить, но все-таки нужно получать прямое явное согласие владельцев товара на такого рода скидки. Это важно для сохранения разноформатности торговли, — сказал министр.

До этого посол России в Эфиопии Евгений Терехин рассказал, что Эфиопия обеспечила российским маркетплейсам зеленый коридор для построения эффективной работы. По его словам, «Wildberries и Russ» (РВБ) уже адаптирует ассортимент для жителей страны и планирует выход на новый рынок.

