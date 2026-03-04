«Совершенно не факт»: в МИД РФ определили судьбу Зеленского на выборах Мирошник: Зеленский проиграет выборы в случае организации по мировым стандартам

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет победить на выборах, если они будут организованы по международным стандартам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости. По его словам, политик осознает, что потеря власти обернется для него ответственностью за преступления, поэтому будет цепляться за любую возможность остаться у руля.

В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти, — пояснил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что украинский президент прекрасно понимает шаткость своего положения. Поэтому он использует любые переговоры как инструмент для самосохранения — будет «торговаться» по каждому пункту мирного соглашения и попытается выиграть себе дополнительные преференции через некие «уступки».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем указал, что между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть», которая негативно влияет на развитие конфликта. Американский лидер также вновь повторил тезис о том, что при его президентстве кризиса бы не случилось.