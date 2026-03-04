КСИР заявил о ракетном ударе по американскому эсминцу КСИР ударил ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по кораблю ВМС США в Индийском океане

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) распространил заявление о проведении успешной атаки на военный корабль Соединенных Штатов. По данным иранских военных, удар был нанесен по эсминцу и обеспечивающему судну, находившимся в акватории Индийского океана.

ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана, а также по судну-дозаправщику рядом с ним, — говорится в пресс-релизе.

Иранские источники не уточняют название корабля и не приводят каких-либо дополнительных подробностей об операции. Информация о возможных повреждениях или реакции американской стороны на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель ВВС США F-15 в небе над Кувейтом. Американское командование не подтверждало эту информацию. О состоянии пилота также ничего не известно. Первый случай уничтожения F-15 был зафиксирован 2 марта.

Кроме того, Иран поразил ракетным ударом вторую систему противоракетной обороны THAAD США. Первый комплекс был уничтожен 2 марта на базе Ар-Рувайс в ОАЭ, информировала гостелерадиокомпания республики.