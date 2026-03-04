Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 02:29

В Иране пообещали наказать военных, убивших 165 девочек

Посол Джалали: убийц 165 школьниц в Иране ждет уголовная ответственность

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские военные, ответственные за ракетный удар по начальным школам в Минабаде и Ламерде, понесут уголовную ответственность на международном уровне, заявил ТАСС посол Исламской Республики в Российской Федерации Казем Джалали. Жертвами трагедии стали 165 учениц. По словам дипломата, действия израильтян грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба», в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права, подчеркнул Джалали.

Он также напомнил, что согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями является преступлением. Оно влечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.

Иран
Израиль
школьницы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это разные миры»: учителя раскритиковали отмену популярнейшего экзамена
Перечислены потери США и Израиля в ходе операции против Ирана
Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана
Мерц выдвинул Трампу ультиматум по Украине
ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением
КСИР заявил о ракетном ударе по американскому эсминцу
Блогершу Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Раскрыты цели ударов бомбардировщиков ВС США B-2 на Ближнем Востоке
Рождение внука, похудение на 84 кг, коллега в ВСУ: как живет Картункова
В Иране пообещали наказать военных, убивших 165 девочек
Дипломат объяснил, почему Иран может бомбить американские базы
«Хезболла» сообщила об ударе по военно-морской базе Израиля
«Вот это поворот»: Захарова дала оценку идеям Польши и ФРГ в ядерной сфере
Трамп выбрал новую цель: после Ирана будет Куба — чем РФ поможет Гаване
Сотни туристов из России могут оказаться «на улице» в Катаре
Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации
«Совершенно не факт»: в МИД РФ определили судьбу Зеленского на выборах
Стало известно об уничтожении американского F-15 иранской ПВО
КСИР утверждает, что бомбит Минобороны Израиля
Реакция Мерца на удар Трампа в Белом доме попала на видео
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.