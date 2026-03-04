В Иране пообещали наказать военных, убивших 165 девочек

Израильские военные, ответственные за ракетный удар по начальным школам в Минабаде и Ламерде, понесут уголовную ответственность на международном уровне, заявил ТАСС посол Исламской Республики в Российской Федерации Казем Джалали. Жертвами трагедии стали 165 учениц. По словам дипломата, действия израильтян грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба», в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права, — подчеркнул Джалали.

Он также напомнил, что согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями является преступлением. Оно влечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана сейчас есть право на самооборону.