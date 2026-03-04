Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 03:09

Мерц выдвинул Трампу ультиматум по Украине

Мерц на переговорах с Трампом отверг заключенный без Европы мир на Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Любые договоренности по Украине в обход Евросоюза обречены на провал, цитирует Börse слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом он заявил в ходе визита в США на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Канцлер также акцентировал внимание на том, что без участия ЕС невозможно представить ни гарантии безопасности, ни послевоенное восстановление, ни дальнейшую евроинтеграцию Украины.

Мы не готовы принять соглашение, которое будет достигнуто без нашего участия. Только мир, который поддерживает и легитимизирует Европа, может быть по-настоящему прочным, — сказал Мерц.

Немецкий лидер подчеркнул, что Европа не намерена оставаться в стороне от процесса, который определяет будущее континента. Он добавил, что Вашингтону давно известно о той колоссальной роли, которую Европа уже играет в поддержке Киева.

Ранее Трамп в ходе переговоров с Фридрихом Мерцем в Белом доме, которые транслировались на сайте американской администрации, назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Республиканец выразил уверенность в достижении мирного соглашения.

