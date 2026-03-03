Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 21:39

Запад обвинили в манипуляциях из-за убитых Киевом детей

МИД РФ: западная пресса манипулирует информацией об убитых Киевом детях

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику «Аллея ангелов» в парке Победы Калининского района Донецка Цветы и игрушки, возложенные к памятнику «Аллея ангелов» в парке Победы Калининского района Донецка Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Манипуляции западной прессы информацией о мемориальном комплексе «Аллея ангелов», построенном в память о детях, которые погибли из-за действий украинских властей, выходят за пределы человеческой морали, говорится в опубликованном пресс-службой МИД России заявлении. В частности, речь идет о материале с заголовком «Россия использует монументы для распространения дезинформации», появившемся в британском издании Financial Times 17 февраля, уточнили в ведомстве.

В статье говорится о «пропагандистском характере» мемориального комплекса <...>, возведенного в 2015 году в Донецке в память о детях, убитых киевским режимом в ходе начатой им в 2014 году войны против мирных жителей Донбасса, — указали в МИД.

Ранее стало известно, что в Курской области создадут музей событий 2024–2025 годов и Аллею Героев с бюстами получивших звание Героя России за освобождение региона, что подтвердил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. По его словам, в мемориальном комплексе «Курская дуга» был заложен камень в основание будущего памятника.

