«После похорон»: названа примерная дата выборов верховного лидера Ирана

Иран определится с преемником убитого аятоллы Али Хаменеи не раньше следующей недели, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник. Итоговое заседание Совета экспертов по выборам нового верховного лидера может состояться после 6 марта.

Возможно, итоговое заседание Совета экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на время после церемонии похорон мученика-лидера на следующую неделю, — заявил собеседник агентства.

По его словам, для проведения заседания приняты особые меры безопасности. Это не является уникальным случаем после убийства высшего руководства страны в результате американо-израильской атаки 28 февраля, пояснил источник.

Совет экспертов — ключевой орган, уполномоченный назначать и смещать верховного лидера. В условиях, когда страна подвергается массированным ударам, а ее лидер убит, выборы преемника проходят в обстановке повышенной секретности и под усиленной охраной. Имя нового руководителя Ирана может стать известно уже на следующей неделе.

Ранее стало известно место последнего упокоения Али Хаменеи. Погибший 28 февраля при ударе США и Израиля будет похоронен в своем родном городе Мешхед. Тело планируют перевезти туда после церемонии прощания в столице. Траурные мероприятия пройдут в Тегеране.