ЦАХАЛ атаковала Совет экспертов в Кумах во время выборов лидера Ирана

Офис Совета экспертов в иранских Кумах стал целью атаки ВВС Израиля, потому что там планировалось избрать нового верховного лидера республики, заявил на брифинге генерал Эфи Дефрин. Совет обладает исключительным правом назначать и смещать высшего руководителя (рахбара) Ирана. В настоящее время военные анализируют последствия удара и уточняют данные о нанесенном уроне.

Одна из главных задач верховного лидера — управление системами безопасности, и мы не дадим этому режиму восстановить свою военную силу. Мы все еще изучаем результаты этого удара и сообщим вам о них, когда станет известно, — сказал Дефрин.

Ранее в Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. На видео заметно, что здание разрушено до основания. На фоне слышны крики людей.

До этого член Совета экспертов республики аятолла Али Моалем рассказал, что выборы верховного лидера в Иране не займут много времени. Он подчеркнул, что при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные нормы, а не личные предпочтения экспертов.