03 марта 2026 в 09:25

Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера

Аятолла Моалеми: выборы нового верховного лидера в Иране не займут много времени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выборы нового верховного лидера в Иране не займут много времени, заявил член Совета экспертов республики аятолла Али Моалеми. По его словам, которые приводит агентство ISNA, при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные нормы, а не личные предпочтения экспертов.

Выбор нового руководителя не займет много времени, — сказал Моалеми.

Ранее политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов выразил мнение, что, если исполняющий обязанности верховного лидера Ирана Алиреза Арафи будет избран на этот пост на постоянной основе, от него следует ждать жесткой внешнеполитической позиции. Он считает, что Арафи вряд ли пойдет на уступки Западу.

До этого президент США Дональд Трамп в соцсетях объявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подчеркнув, что американская разведка и системы наблюдения выявили его местонахождение, что привело к ликвидации. Позднее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи и глава судебной власти будут руководить республикой после смерти верховного лидера.

