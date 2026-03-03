Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:42

В США признали давление Китая на Иран по одной причине

Bloomberg: Китай оказывает давление на Иран из-за поставок энергоносителей

Китай оказывает давление на чиновников из Ирана, чтобы не провоцировали действия, которые нарушат экспорт газа или других энергоносителей из Катара через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg. Как сказано в материале, Пекин является одним из главных покупателей иранской нефти, поддерживая экономику государства.

По данным агентства, при этом Китай также полагается на поставки из других стран Персидского залива. Все грузы таким образом идут транзитом через Ормузский пролив. Как сказано в материале, Пекин хочет добиться, чтобы Тегеран гарантировал, что не будет атаковать танкеры с нефтью и СПГ.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты не уведомили Китай о начале военной операции против Ирана. Дипломат добавила, что Пекин глубоко обеспокоен распространением боевых действий на другие государства региона и настоятельно призывает стороны прекратить военные операции.

Китай
Иран
Ближний Восток
поставки
